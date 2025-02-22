طائرة خاصة تقود أكبر وفد عراقي إلى لبنان للمشاركة بتشييع نصر الله

شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة، مساء السبت، عن توجه وفد عراقي عالي المستوى في طائرة خاصة صباح الأحد، إلى بيروت للمشاركة بمراسم تشييع الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله.

وأوضحت المصادر، لوكالة شفق نيوز، أن "الوفد سيضم قادة سياسيين ومسؤولين حكوميين وحزبيين كبار وشخصيات أخرى، وقد يكون الوفد العراقي أكبر وفد رسمي يشارك بمراسيم التشييع".

وأضافت المصادر، أن تشييعاً رمزياً لنصر الله، سينظم أيضاً في عدد من المدن العراقية، بالتزامن مع انطلاق مراسم التشييع في لبنان.

ويأتي ذلك، قبل ساعات من مراسم التشييع المرتقبة لنصر الله، في مدينة كميل شمعون الرياضية، التي تستعد لاستقبال حشود المشيعين يوم صباح الأحد.

وحدد حزب الله، موعد التشييع في ضاحية بيروت الجنوبية، بعدما حالت الظروف الأمنية لأشهر دون إقامة المراسم عقب اغتياله بضربة إسرائيلية في 27 أيلول/ سبتمبر 2024.

ويُتوقع أن تستمر المراسم حوالي ساعة، يليها موكب المشيّعين إلى موقع الدفن المستحدث في قطعة أرض تقع بين الطريقين المؤديين إلى مطار بيروت الدولي.

ووفقاً لموفد وكالة شفق نيوز، تشهد المدينة الرياضية الواقعة على مشارف الضاحية الجنوبية لبيروت، استعدادات مكثفة لضمان تنظيم المراسم بسلاسة.

وأضاف أن "حزب الله بالتنسيق مع الجهات الأمنية اللبنانية أعد خطة محكمة تشمل انتشاراً واسعاً لعناصر الأمن، وتحديد نقاط تفتيش، إضافة إلى تنظيم حركة السير في المناطق المحيطة بالمدينة الرياضية لمنع حدوث ازدحام أو اختناقات مرورية".

وتعد مدينة كميل شمعون الرياضية، أكبر ستاد رياضي في لبنان، ستكون ممتلئة بالكامل حسب التوقعات، مع تدفق عشرات الآلاف من المشيعين من مختلف المناطق اللبنانية وخارجها، لا سيما من العراق وإيران.

وأشار موفدنا إلى أن "فرق العمل تعمل على تجهيز المنصة الرئيسة، حيث سيتم إلقاء الكلمات الرسمية، مع وضع شاشات عملاقة في محيط الاستاد لنقل وقائع التشييع إلى الجماهير المحتشدة في الخارج، كما تم تخصيص أماكن خاصة للوفود الرسمية والشخصيات السياسية والدينية التي يُنتظر حضورها".

وقرر مطار رفيق الحريري الدولي، إغلاق أبوابه يوم غد الأحد، لأربع ساعات، وفق ما أعلنت المديرية العامة للطيران المدني الثلاثاء الماضي، تزامنا مع مراسم التشييع.

ويرجح أن تكون صلاة الجنازة مشتركة في بيروت ليتم نقل جثمان هاشم صفي الدين الرجل الثاني في حزب الله والذي اغتالته إسرائيل أيضاً، بعد إنهاء مراسم دفن جثمان نصر الله.