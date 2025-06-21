طائرات إسرائيلية فوق النجف وكربلاء.. بغداد تطالب واشنطن بمنع خرق سيادة العراق

شفق نيوز/ جددت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، مطالبة الولايات المتحدة الامريكية، بضرورة منع خرق سيادة العراق من قبل الطائرات الإسرائيلية، في ظل التصعيد العسكري الخطير القائم بين تل أبيب وطهران.

وأبلغ وكيل وزارة الخارجية، لشؤون العلاقات الثنائية، محمد حسين بحر العلوم، خلال استقباله القائمَ بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، ستيفن فاجين، بـ"قلق العراق البالغ إزاء الانتهاكات المتكررة للأجواء العراقية من قبل الطيران الإسرائيلي، والتي تمثّلت آخرها أمس الجمعة، بخرق واضح للسيادة العراقية بعبور الطائرات فوق مدينتي النجف وكربلاء (المقدستين)، وامتدادها باتجاه الجنوب".

وشدد بحر العلوم، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على أن "هذا الانتهاك لا يُعد مساساً بالسيادة فحسب، بل يشكّل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة الجوية المدنية، خاصة عبر مطار البصرة الدولي، الذي يُعد في الوقت الحالي المنفذ الجوي الوحيد لعودة المواطنين العراقيين العالقين في الخارج ومغادرة المسافرين إلى وجهاتهم".

ودعا وكيل الخارجية العراقي، الولايات المتحدة الأمريكية إلى "بذل الجهود الضرورية لوقف هذه الانتهاكات، وتعزيز قدرة العراق على ردع كافة التهديدات التي تستهدف سيادته وأمنه وسلامة أراضيه وأجوائه، وذلك استناداً إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2008".

من جانبه، أكد السفير فاجين، وفقاً للبيان، أن الولايات المتحدة "تبذل جهوداً مكثفة لتهدئة الأوضاع وتفادي مزيد من التصعيد"، مشيراً إلى أنه سينقل قلق الحكومة العراقية إلى الجهات المعنية في واشنطن.