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طائرات حربية عراقية ترافق السيسي وعبد الله الثاني في سماء بغداد.. صور

Category: سیاسة

Date: 2021-06-27T12:46:09+0000
طائرات حربية عراقية ترافق السيسي وعبد الله الثاني في سماء بغداد.. صور

شفق نيوز/ أظهرت صور التقطت من طائرة عراقية، اليوم الأحد، طائرات حربية تابعة للجيش العراقي، وهي ترافق طائرتي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني.

وبحسب صور، تناقلتها وسائل اعلام، فإنها لطائرات حربية عراقية كانت ترافق السيسي وعبد الله الثاني خلال دخولهما الأجواء العراقية لحضور القمة الثلاثية في بغداد.

وأنطلقت في العاصمة العراقيّة بغداد، اليوم الأحد، أعمال القمة الثلاثية العراقية الاردنية المصرية.

ويستضيف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في القمة الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأجرى رئيسا الجمهورية برهم صالح ومجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد، مراسم استقبال رسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في القصر الحكومي، عقب وصولهما بغداد كلا على انفراد.

 

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