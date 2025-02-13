طالب بخمسة "حقوق".. "التحالف المسيحي" يخاطب البرلمان والقضاء ومفوضية الانتخابات (وثيقة)

شفق نيوز/ أصدر "التحالف المسيحي" المكون من 8 أطراف، يوم الخميس، مذكرة إلى خمس جهات عراقية رسمية طالب فيها بخمسة حقوق، تمثلت بإسناد الملف الأمني لأبناء المكونين المسيحي والإيزيدي من سكان سهل نينوى الأصليين، وتعديل قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات.

كما طالب التحالف بتشريع قانون خاص بالأحوال الشخصية لأبناء المكونات الدينية غير المسلمة، وتطبيق المادتين 140 و125 من الدستور العراقي، إلى جانب تعديل قانون واردات البلديات.

ووجه التحالف هذه المذكرة إلى رئيس مجلس النواب العراقي ونائبيه، ورئيس المحكمة الاتحادية وأعضاء المحكمة، ورئس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي وأعضاء اللجنة، ورؤساء الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب، ورئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلس المفوضين.

ووقع على المذكرة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، كل من رئاسة المجلس السياسي للتحالف المسيحي، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني، وحزب المجلس القومي الكلداني، وحزب حركة تجمع السريان، والرابط الكلدانية العالمية، والهيئة الإدارية لشؤون الطائفة الأرمن الأرثوذكس، والجمعية الأرمنية، وتيار شلاما.

وأدناه نص المذكرة: