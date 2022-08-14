طالباني يعلن ترحيبه بمبادرة العامري

شفق نيوز/ اجتمع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، يوم الأحد، مع رئيس تحالف الفتح القيادي في الإطار التنسيقي هادي العامري، في مدينة السليمانية، والتي زارها بعد جولة مباحثات في أربيل.

وقال الاتحاد الوطني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان خلال اجتماع طالباني والعامري والذي حضره شالاو كوسرت رسول وعضو المكتب السياسي خالد شواني، تم مناقشة آخر المستجدات السياسية والمبادرات الجديدة لحل المشاكل التي تواجه العملية السياسية العراقية وتم تبادل وجهات النظر.

وشدد الاجتماع على "ضرورة توحيد الجهود الوطنية لإيجاد مخرج دستوري وقانوني للوضع غير المرغوب فيه في العراق"، واتفق الجانبان على مواصلة المحادثات والحوار البناء للتغلب على القضايا.

وأكد بافل جلال طالباني أن الاتحاد يرحب بأي مبادرة تجمع كل الأطراف وتهدف إلى التوصل إلى اتفاق وطني وإنقاذ البلاد من الوضع الذي هي عليه.

وأوضح "أننا طالبنا في السابق بالحوار الوطني لتذليل العقبات بنفس سياسة الرئيس مام جلال، واليوم يدعم الاتحاد الوطني الكوردستاني هذه المبادرة الجديدة التي تتماشى مع رؤية الاتحاد الوطني الكردستانية وتخدم الجمهور واستقرار البلاد".

من جانبه، كشف مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز ان المبادرة التي جاء بها العامري تتضمن جلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار لإيجاد مخرج قانوني ودستوري للمأزق السياسي الحالي بعيدا التشنج الحاصل".

وكان العامري قد التقى عصر اليوم بالزعيم الكوردي مسعود بارزاني في أربيل، وقد اكدا على ضرورة اتخاذ الأطراف السياسية خطوات نحو حل المشكلات وتكريس الجهود للخروج من الأزمة السياسية.

فيما قال زعيم جماعة العدل الاسلامية الكوردستاني علي بابير في مؤتمر صحفي ان زيارة العامري هي لترطيب الاجواء لعقد لقاء وطني يجمع جميع الأطراف المتخاصمة.