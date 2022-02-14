طالباني يجتمع مع قادة الإطار التنسيقي لمناقشة ملفين اثنين

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي مطلع، بانعقاد اجتماع بين رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني وقادة الإطار التنسيقي لمناقشة ملفي منصب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "وفدا من الاتحاد برئاسة بافل طالباني رئيس الحزب يعقد اجتماعا مع قادة الاطار التنسيقي وهم كل من نوري المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي في منزل مام جلال (الرئيس العراقي الراحل ووالد بافل جلال طالباني) وسط العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر أن "الاجتماع يناقش قضية أزمة تسمية رئيس الجمهورية الجديد، وكذلك تشكيل الحكومة الجديدة".

ورشح الاتحاد الوطني الكوردستاني الرئيس الحالي برهم صالح لشغل منصبه لولاية ثانية.