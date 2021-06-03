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طالباني يتحدث عن اتفاق وشيك مع بغداد لتفعيل الموازنة

Category: سیاسة

Date: 2021-06-03T05:03:00+0000
طالباني يتحدث عن اتفاق وشيك مع بغداد لتفعيل الموازنة

شفق نيوز/ أنهى الوفد حكومة اقليم كوردستان المفاوض مع بغداد لتطبيق بنود الموازنة بالحديث عن اتفاق وشيك.

وقال رئيس الوفد نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، في تغريدة "نحن على وشك الانتهاء من الآليات اللازمة لتنفيذ قانون موازنة 2021".

وأضاف "هناك حسن النية لدى الطرفين في تنفيذ القانون الموازنة وسيكون له تاثير ايجابي على العلاقات بين بغداد وإقليم كوردستان بعد الجمود الذي حدث في العام الماضي، مع انتعاش الاقتصادي".

وكان البرلمان العراقي قد أقر مطلع شهر شباط/فبراير الماضي موازنة البلاد المالية للعام الحالي بقيمة نفقات إجمالية بلغت 129 تريليون دينار، وعجز قدره 28 تريليونا.

كما نصت الموازنة على تسليم إقليم كوردستان كمية 250 ألف برميل من النفط يومياً إضافة إلى نصف الإيرادات المالية الأخرى لبغداد مقابل الحصول على حصة تقدر بـ12.6 في المئة من الموازنة.

وتأمل حكومة إقليم كوردستان بالشروع في تنفيذ بنود الموازنة لاستئناف مدفوعات الموازنة المتوقفة منذ نحو عام بما في ذلك رواتب موظفي الإقليم.

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