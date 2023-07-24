طالباني والمالكي يبحثان "مشاكل" العراق وانجاح عمل الحكومة

شفق نيوز/ بحث رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين، إيجاد حلول "جذرية" للمشكلات بين الأطراف السياسية وإقليم كوردستان وانجاح عمل الحكومة العراقية، فيما دعا بافل طالباني ان يكون الدستور أساسا لحل هذه المشكلات ومن ضمنها حقوق شعب كوردستان.

وقال الاتحاد الوطني الكوردستاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس الاتحاد الوطني بافل جلال طالباني التقى في بغداد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وجرى خلال اللقاء الذي حضره رفعت عبد الله مقرر الهيئة العاملة ودرباز كوسرت رسول عضو الهيئة العاملة للمكتب السياسي وسعدي أحمد بيرة عضو المكتب السياسي ونزار آميدي وزير البيئة العراقي، التباحث حول الحوار والتنسيق بين القوى والأطراف السياسية في العراق وإقليم كوردستان باتجاه حل جذري للمشكلات، وإنجاح برنامج عمل الحكومة وضمان الرفاهية للمواطنين".

وبما يتعلق بالحقوق الدستورية لشعب كوردستان والحل السياسي للمشكلات نقل البيان عن بافل طالباني قوله "ينبغي أن يكون الدستور أساسا لحل المشكلات وتندرج حقوق شعب كوردستان في الإطار نفسه، ومن شأن الشراكة الحقيقية والرؤى المشتركة لتجاوز التحديات، أن تسرع الخطى نحو بناء مستقبل أكثر استقرارا ورفاهية".