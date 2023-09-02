طالباني قلق من تصاعد احداث كركوك: يجب اعتقال قتلة المواطن الكوردي

شفق نيوز/ اعرب رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني يوم السبت، عن قلقه "العميق" من أحداث وتطورات كركوك غير المرغوب فيها ومقتل شاب كوردي وإصابة آخرين.

وذكر طالباني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "رغم أننا ندين بشدة كل المحاولات والمرامي التخريبية لتكدير صفو الأخوة والتعايش في كركوك، فإنه يجب اعتقال المتهمين بقتل وإصابة أبنائنا بأسرع وقت وإحالتهم إلى القضاء".

وخاطب طالباني اهالي كركوك قائلا "أنتم تستحقون الاحترام اللامتناهي والخدمات البارزة وليس استخدامكم لحسم المشكلات السياسية وجعلكم ضحايا الحصول على مكاسب خاصة. نحن إذ نقف ضد هذه السياسة الخاطئة وغير المشروعة بشدة، لن نقبل مطلقا بإسالة دماء شبابنا واللعب بمصيرهم وحياتهم تحت مسميات الحس القومي".

وطالب "جميع الأطراف المعنية وبالأخص الحكومة العراقية أن تمنع بأسرع وقت إسالة المزيد من الدماء وتنهي هذا الوضع".

وشدد رئيس الاتحاد الوطني؛ على تطبيع الوضع في كركوك، مشيرا الى ان "استمرار الوضع على ما هو عليه أمر غير مقبول. لذلك نطالب الجميع بالتعامل مع الوضع بمنتهى المسؤولية ودرء الفتنة والتفرقة. يجب على الجميع التعاون والتنسيق لإنهاء هذا الوضع والحفاظ على السلام والإخاء بين جميع قوميات ومكونات كركوك".

وختم طالباني بيانه بالقول "لترقد روح الشهيد هاوكار بسلام وأشارك أسرته الكريمة حزنهم وأدعو الباري عز وجل أن يلهم الجميع الصبر والسلوان ويشفي جميع الجرحى".