طارق حرب يتوقع "هزيمة جديدة" للإطار في ملعب المحكمة الاتحادية بشأن "الكتلة الأكبر"

شفق نيوز/ توقع الخبير القانوني طارق حرب يوم الثلاثاء، أن تقوم المحكمة الاتحادية برد الدعوى القضائية المرفوعة من نائبي الإطار التنسيقي بشأن الكتلة الأكثر عددا.

وقال حرب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "بالإشارة الى الدعاوى المقدمة من المدعين وبعضهم من معالي النواب عاليه نصيف جاسم وعطوان سيد حسن وعبد الامير نجم والتي تم تحديد يوم ٢٠٢٢/٢/١ أي بعد ساعات من كتابة هذا الرأي والتي طلبوا فيها بطلان انتخابات هيئة رئاسة مجلس النواب الحالي وقبول الكتلة النيابية الاكثر عددا المقدمة من الإطار التنسيقي في ذلك اليوم وببساطة نقول ان نتيجة الدعاوى ومصيرها سيكون كمصير من سبقها".

وبين حرب؛ أن المحكمة الاتحادية ستتولى رد هذه الدعاوى ورفضها وعدم قبولها استنادا لاحكام المادة (١٠٥) من قانون الإثبات".