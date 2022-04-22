طارق الهاشمي يدعو لتمديد العمل لحكومة الكاظمي مع إطلاق حوار وطني

شفق نيوز/ دعا نائب رئيس الجمهورية السابق والمطلوب للقضاء العراقي، طارق الهاشمي، يوم الجمعة، إلى تمديد العمل لحكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي، وذلك بعد مضي خمسة أشهر من الانتخابات البرلمانية من دون التوصل لحلول تقضي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان الإنتربول قد رفع عام 2016 اسم الهاشمي نهائيا من قائمته الحمراء للمطلوبين بالاعتقال، وقالت لجنة الرقابة لديه إنها تأكدت من أن المعلومات التي قدمتها السلطات العراقية للقبض على الهاشمي أظهرت شكوكا قوية في صحتها، مما دفعها إلى رفع اسمه وتلك المعلومات نهائيا من ملفاتها.

وجاء هذا القرار عقب إصدار الإنتربول قبل ذلك مذكرة توقيف بحق الهاشمي بتهمة إدارة وتمويل هجمات إرهابية، بناء على طلب من حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وقال الهاشمي في تغريدة له، "الازمة السياسية في وطني العراق متواصلة والوقت يمضي ولا حل يلوح بالافق، الاستعصاء السياسي يحصل بعد 19 سنة من تجربة سياسية فاشلة، ما يتطلب البحث عن خيار افضل، ماذا لو مدد العمل بحكومة تصريف الاعمال لفترة محدودة يجري خلالها حوار وطني ينتهي بالاتفاق على نموذج لحكم عادل رشيد".