ضغوط واتفاقات سياسية تمنع استجواب وزير الكهرباء في البرلمان

شفق نيوز/ أفاد النائب عن كتلة اشراقة كانون النيابية محمد الخفاجي، يوم الخميس، بعدم موافقة رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي على طلب استجواب وزير الكهرباء زياد علي فاضل بداعي وجود "ضغوط واتفاقات سياسية".

وقال الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إنه "قدم طلباً مشفوعاً بأكثر من 25 توقيعاً نيابياً الى رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي، لاستجواب وزير الكهرباء"، موضحاً أن "المندلاوي لم يقبل اصلا حتى تمرير الطلب إلى اللجان المعنية لغرض المضي بمفاتحة وزارة الكهرباء، وتحديد موعد الاستجواب".

وأضاف، أن "رئيس البرلمان بالنيابة لم يوافق على طلب الاستجواب بداعي أن هناك ضغوطاً واتفاقات سياسية على عدم المضي بأي استجواب خلال هذه الدورة البرلمانية الحالية"، مشيراً إلى ان "كتلة (اشراقة كانون) غير معنية بأية اتفاقات للتغطية على ملفات الفساد".

ووصف الخفاجي الدور الرقابي لمجلس النواب في هذه الدورة بـ"الضعيف وغير الفعال".

يشار إلى أن العراق، خاصة في محافظات الوسط والجنوب، يشهد في أيام الصيف، خروج العديد من التظاهرات بسبب تردي تجهيز الطاقة، تؤدي إلى قطع العديد من الطرقات، من قبل المحتجين.