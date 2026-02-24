ضغوط ترمب تنتقل للعلن.. مصير المالكي يحسم ليلة الجمعة

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مسؤول في الإطار التنسيقي، يوم الثلاثاء، عن كوليس اجتماع قادة الاطار التنسيقي، الذي عقد ليلة امس في منزل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، موضحاً أنه شهد غياب كل من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وأمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار حصل على تمديد جديد للمهلة الامريكية الخاصة بسحب ترشيح المالكي، وسوف تنتهي المهلة يوم الجمعة المقبلة وتم مناقشة ذلك خلال الاجتماع، والمالكي أبلغهم بأنه لا ينوي سحب ترشيحه اطلاقاً، وأبلغهم بان الـ(ثلثين) الذين هم من رشح المالكي، عليهم سحب ترشيح وهو لا يعترض على ذلك وهذا الأقرب للمشهد خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف أن "الاعتراض السني اصبح ليس من قبل الحلبوسي فقط بل اصبح هناك اجماع سياسي سني من قبل كل الكتل والأحزاب والاطار ابلغ بشكل رسمي ونوقش هذا الامر خلال اجتماع ليلة امس".

ووفق المصدر المسؤول في الاطار التنسيقي، قبل يوم الجمعة، أي قبل انتهاء المهلة الاميركية الجديدة والأخيرة، سيكون هناك اجتماع مهم وحاسم للاطار التنسيقي.

وختم المصدر، حديثه بالإشارة إلى أن المبعوث الأميركي الخاص الى العراق وسوريا توم باراك، أبلغ بشكل واضح خلال اجتماعاته سواء في بغداد وأربيل إصرار الموقف الأميركي الثابت والواضح برفض ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء، وبين ما يمكن ان تفعله واشنطن من قرارات اذا ما أصر على المضي بترشيح المالكي من قبل الاطار.

وتصدر ملف حسم رئاسة الجمهورية، والتصعيد الإيراني الأميركي، محادثات الإطار التنسيقي، مساء اليوم الاثنين، حيث أكد على ضرورة الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، من دون الإشارة إلى المرشح لرئاستها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.