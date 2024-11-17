"ضغوطات أمريكية" و"تهديدات إسرائيلية" تبعد الفصائل عن استخدام العراق لضرب اسرائيل

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الأحد، عن وجود ضغوطات أمريكية وصفها بـ"الكبيرة"، وتهديدات إسرائيلية لمنع الفصائل المسلحة العراقية من استخدام الأراضي العراقية لضرب أهداف داخل إسرائيل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الجانب الأمريكي عمل منذ فترة بالضغط على الحكومة العراقية لمنعها الفصائل المسلحة من استخدام الأراضي العراقية في ضرب أهداف إسرائيلية، والجانب الأمريكي أوصل تهديدا إسرائيليا واضحا بأن استخدام الأراضي العراقية من قبل الفصائل سيدفع للرد على الفصائل داخل الجغرافية العراقية، بدل السورية".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "الحكومة العراقية ضغطت بشكل كبير على الفصائل المسلحة لمنعها من استخدام الأراضي العراقية، كذلك طلبت من طهران الضغط على الفصائل وإلزامها بمنع تنفيذها أي عمل عسكري من داخل العراق، وتغريدة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، ليلة أمس، كان هي كجواب على الرسائل الأمريكية، حيث أكد ان الأراضي العراقية لن تكون منطلقا لأي هجمات في المنطقة".