"أضرّ بسمعة التعليم".. طلب بإعفاء ومحاكمة لمسؤول عراقي

شفق نيوز / طالب رئيس لجنة التعليم العالي في البرلمان العراقي، مقدام الجميلي، يوم الأربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإنهاء تكليف الوكيل الإداري لوزارة التعليم العالي علي شكري وإعفائه من منصبه.

وبحسب وثيقة تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الجميلي، أشار إلى أن طلب إنهاء تكليف (علي حمدي شكري) وإعفائه من منصبه الحالي، جاء استناداً لـ"قانون الموازنة الاتحادية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١".

ودعا رئيس اللجنة النيابية، إلى "إحالة (شكري) للمحاكم المختصة، لثبوت ملفات فساد مالي واداري كبيرة عليهِ حين كان يشغل منصب المفتش العام لوزارة الثقافة، وحسب توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة في الوزارة وبموجب الأمر الوزاري رقم ٧٣٨١ لسنة ٢٠٢٠".

ولفت إلى أن "(شكري) استغل منصبه الحالي كوكيل إداري لوزارة التعليم العالي، لتحقيق (مصالح شخصية) أضرت بسمعة التعليم العالي ورصانة التعليم"، مؤكداً أن ذلك كله يأتي وفق "نتائج اللجان التحقيقية النيابية، التي سيتم تقديمها ثبوتياً".