ضريبة جديدة في الموازنة.. 25 ألف دينار على كل مسافر عراقي

شفق نيوز/ كشف عضو في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، عن وجود ضريبة جديدة في الموازنة العامة للعام 2013 المنتظر إقرارها من المجلس، لافتا إلى أن الضريبة تحمل مسمى "ضريبة المطار".

وأبلغ النائب المستقل امير المعموري وكالة شفق نيوز، بوجود "تحفظ واعتراض من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب على الفقرات المتعلقة بفرض الضرائب على المواطنين بقانون الموازنة خصوصا ضريبة المطار".

وبين المعموري، وهو عضو في لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، أن "مسودة قانون الموازنة تنص على فرض ضريبة استقطاع 25 الف دينار من كل مواطن عراقي ينوي السفر إلى خارج البلاد".

وتابع "لا نعرف كيف ستكون آلية استقطاع المبلغ من المواطنين الذين ينوون السفر، إن كانت عبر تذكرة الطيران أم عبر رسوم من داخل المطار والمنافذ البرية".

وفي وقت سابق، كشف عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية، كاروان علي يارويس، عن وجود فقرة أدرجت في الموازنة تقضي بإعادة الضرائب على بطاقات شحن رصيد الهاتف النقال، في حين نفت وزيرة الاتصالات هيام الياسري إعادة فرض ضريبة على بطاقات شحن الهاتف النقال والأنترنت.