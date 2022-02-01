ضربة جديدة لحركة "امتداد".. العيساوي تحتج وتعلن الاستقالة

شفق نيوز/ أعلنت أحد مؤسسي حركة "امتداد"، فاطمة العيساوي، يوم الثلاثاء، استقالتها من الحركة احتجاجاً "الانجرار وراء المطامع السياسية".

وقالت العيساوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "أنا أحد مؤسسي (امتداد) أعلن استقالتي من الحركة متمنية لهم الثبات على المبدأ".

وأضافت "إذ نحرص ونوصي ان تلتزم جميع الحراكات السياسية المدنية بالثوابت الوطنية والبرامج السياسية التي وعدت بها جمهورها وعدم الانحراف والانجرار خلف المطامع السياسية وغيرها".

وتعرضت حركة "امتداد" لهزة عنيفة مؤخراً حيث استقال ثلاثة من أعضاء الأمانة العامة للحركة احتجاجاً على تصويت رئيس الحركة علاء الركابي وستة نواب آخرين لصالح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في أول جلسة للبرلمان عقدت وتم خلال انتخاب هيئة رئاسة المجلس، وهو ما اعتبروه انحرافاِ على الأهداف الاساسية التي تأسست بموجبها الحركة وهي عدم السماح للطبقة السياسية الحاكمة بالاستمرار في مناصبهم.

وتحصلت حركة امتداد على تسعة مقاعد في البرلمان العراقي، وأغلب نوابها من الناشطين في ساحات الاحتجاج.