إضرام النار في محل علق دعاية انتخابية لمرشح الديمقراطي الكوردستاني في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك شاخوان عبدالله يوم السبت ان مجهولين أقدموا على إضرام النار في محل تجاري لقيامه بوضع الدعاية الانتخابية له في المدينة.

وقال عبدالله في تصريح للصحفيين اليوم، إن "بعض النفوس الضعيفة وبدوافع طائفية اقدموا على احراق المحل لتعليقه الدعاية الانتخابية الخاصة بي وهذا يثبت وجود مشكلة أمنية في مدينة كركوك".

وأشار إلى تمزيق عدد من الملصقات الانتخابية الخاصة به في كركوك، مستدركا القول إن إلحاق الضرر في ممتلكات اعضاء وانصار الحزب الديمقراطي مرفوض، وسنلاحق قانونيا اولئك الذين يقومون بهذه الافعال سواء كانوا داخل او خارج كركوك إلى أن ينالوا جزاءهم العادل.

وتابع عبدالله بالقول انه "سنعيد ترميم المحل للاخ كوران الذي هو من أنصار الحزب العتيدين هو وأُسرته، وقد قدموا التضحيات الجسام في سبيل ذلك".