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ضباط داخلية كوردستان يؤكدون لرئيس الجمهورية استعدادهم الدائم لحفظ الأمن والسلام

Category: سیاسة

Date: 2022-10-22T13:15:40+0000
ضباط داخلية كوردستان يؤكدون لرئيس الجمهورية استعدادهم الدائم لحفظ الأمن والسلام

شفق نيوز/ أكد عدد من كبار ضباط وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، لرئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد استعدادهم الدائم لحفظ الأمن والسلام.

وذكر بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رشيد استقبل في السليمانية، المديرين العامين وعدداً من كبار ضباط وزارة الداخلية في إقليم كوردستان الذين قدموا له التهاني بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية".

وأكّد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء على "أهمية بذل الجهود لتعزيز أسس الأمن والاستقرار، وبما يرسخ سيادة القانون وتطبيق العدالة لتحقيق المساواة بين الجميع"، مشيراً إلى "ضرورة تطوير الأداء الأمني والاستخباري لمواجهة أي محاولات بائسة لتهديد السلم والأمن المجتمعيين من خلال رصد بؤر الجريمة والإرهاب".

وثمن رشيد، الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في الإقليم والعراق بصورة عامة لحفظ الاستقرار وحماية المواطنين وحقوقهم وأملاكهم العامة، بحسب البيان.

بدورهم، استعرض أعضاء الوفد الخطط المستقبلية والبرامج المعدة لعمل وزارة الداخلية في إقليم كردستان، مؤكدين استعدادهم الدائم لحفظ الأمن والسلام.

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