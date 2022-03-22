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إضافة الى مهام عمله.. وزير الداخلية يباشر بمهام وزير الهجرة والمهجرين

Category: سیاسة

Date: 2022-03-22T07:34:39+0000
إضافة الى مهام عمله.. وزير الداخلية يباشر بمهام وزير الهجرة والمهجرين

شفق نيوز/ باشر وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى مهام عمله وزيرا للهجرة والمهجرين.

وكان في استقباله الوكلاء وعدد من المسؤولين في الوزارة، وفقا لبيان صادر عن مكتب الغانمي.

وأضاف البيان أن الغانمي التقى بالملاك المتقدم في وزارة الهجرة والمهجرين، وبحث معهم جملة من المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة.

يذكر أن وزير الداخلية تسنم بالوكالة وزارة الهجرة والمهجرين بدل وزيرها السابق الذي أصبح نائبا في مجلس النواب الموقر.

وكان مصدر في الحكومة العراقية قد افاد، يوم الأربعاء الماضي 16 من شهر آذار/مارس الجاري، بتكليف وزير الداخلية عثمان الغانمي بمهام وزارة الهجرة والمهجرين، وتكليف وزير العدل سالار عبد الجبار بمهام وزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

وعزا المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، سبب هذا الإجراء إلى أن وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، ووزير العمل عادل الركابي قد اصبحا عضوين في مجلس النواب العراقي ولا يحق لهما الاستمرار في منصبيهما بالحكومة العراقية.

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