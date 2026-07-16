صولة الفجر.. الزيدي قادم من واشنطن لضرب الرؤس الكبيرة

شفق نيوز- بغداد

يعتزم رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، تصعيد حملة "صولة الفجر" لمكافحة الفساد، عبر توسيع نطاقها ليشمل شخصيات سياسية نافذة متهمة بقضايا فساد، وذلك فور عودته من زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وأبلغت مصادر حكومية مطلعة وكالة شفق نيوز، بأن "المرحلة المقبلة من الحملة ستشهد، للمرة الأولى، ملاحقة شخصيات سياسية بارزة تتمتع بنفوذ واسع، في خطوة تمثل تصعيداً غير مسبوق في مسار مكافحة الفساد".

وتحدث أحد المصادر، للوكالة بأن "رئيس الوزراء يحظى بدعم واضح من المؤسسة القضائية، إلى جانب قوى سياسية فاعلة وشخصيات ذات تأثير شعبي، وهو ما يعزز فرص المضي بالحملة وتنفيذ إجراءاتها دون عراقيل كبيرة".

ووفق المصدر، فإن الزيدي رفض ضغوطاً مورست عليه لمنع وصول التحقيقات إلى ما يوصف بـ(الرؤوس الكبيرة) المتهمة بقضايا فساد، مؤكدة أن رئيس الوزراء متمسك بتوسيع دائرة المحاسبة وعدم استثناء أي طرف تثبت بحقه مخالفات قانونية.

وأكد مصدر آخر، أن المرحلة المقبلة ستتسم بإجراءات أكثر حسماً، تستهدف كبار المتهمين بملفات الفساد، في إطار توجه حكومي لتعزيز سيادة القانون، ومواصلة ملاحقة المتورطين واسترداد الأموال العامة.

يأتي ذلك، في سياق حملة واسعة لملاحقة ملفات الفساد أُطلق عليها شعبياً اسم "فجر الأحد"، و"صولة الفجر" والتي شملت صدور مذكرات قبض واستقدام وتحقيق طالت عشرات المسؤولين والسياسيين البارزين، من بينهم نواب ومسؤولون سابقون وحاليون ورجال أعمال، بتهم تتعلق بهدر المال العام والكسب غير المشروع.

واستهدفت الضربات الأولى للحملة شبكات فساد معقدة تسيطر على المنافذ والجمارك وقطاع الطاقة والضرائب، محققة نتائج فورية تجسدت في استرداد وتجميد أصول تجاوزت قيمتها مئات الملايين من الدولارات وإعادتها فوراً إلى الخزينة العامة للدولة.