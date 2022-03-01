صور وفيديو.. البرلمان العراقي يستذكر الزعيم الكوردي الملا مصطفى بارزاني

شفق نيوز/ أحيى النواب الكورد في البرلمان العراقي، يوم الثلاثاء، الذكرى السنوية للزعيم الكوردي الراحل مؤسس الحزب الديمقراطي الكوردستاني الملا مصطفى بارزاني، بإقامة معرض استذكاري لمراحل حياته.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن معرضاً فوتوغرافياً أقيم في مبنى مجلس النواب بمناسبة مرور 43 عاماً على رحيل المناضل الكبير وزعيم شعب كوردستان وقائد الحركة التحررية الكوردستانية الملا مصطفى بارزاني الخالد، جسد فيها تاريخ ونضال هذه الشخصية الوطنية.

وأشار إلى أن مراسم افتتاح المعرض حضرها نائبي رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، وشاخوان عبد الله، ورئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني البرلمانية فيان صبري، وبمشاركة رؤساء الكتل الكوردستانية والعراقية وعدداً من النواب والمسؤولين الكورد في بغداد، وكوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومختلف الكوادر السياسية الأخرى، وشخصيات معروفة ومثقفين وجمع من الإعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية.

بدوره دعا نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي إلى دعم الجهود والمساعي الوطنية من أجل تأسيس دولة المواطنة وتثبيت حقوق جميع مكونات الشعب بالتشريعات والقوانين النافذة، وتحقيق المساواة والعدالة وتأمين الحياة الكريمة للمواطنين وتقديم الخدمات.

وقال في كلمة بهذه المناسبة "استذكر سيرة البارزاني الخالد وتاريخه المشرق ونضاله مع البيشمركة في كفاحه المسلح ضد الأنظمة الدكتاتورية، وحكمته ورؤيته الوطنية وتضحياته في سبيل الديمقراطية لكوردستان والحرية لكل العراق".