صور وفيديو.. احتجاجات في كركوك على تصريحات ممثل الصدر تجاه المرجعية

شفق نيوز/ خرج العشرات في محافظة كركوك، يوم السبت، بتظاهرة احتجاجية ضد تصريحات ممثل زعيم التيار الصدري حازم الاعرجي تجاه المرجعية الدينية في النجف.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن جماهير كركوك يتقدمهم محمد مهدي البياتي مسؤول المحور الشمالي لمنظمة بدر وقيادات في الحشد الشعبي خرجت تنديداً بالتصريحات التي تطاولت على المرجعية.

واوضح أن التظاهرة التي انطلقت من ساحة مجسر تسعين في كركوك رفعت شعارات تشيد بدور المرجعية في الحفاظ على وحدة العراق.

وكان الأعرجي قال في مقطع مصور أمس الجمعة بأن منطقة الحنانة وهي مسقط رأس مقتدى الصدر ومقر اقامته اصبحت مركز القرارات السياسية والشرعية، وهو ما أثار غضب أتباع المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني.

ولكن الاعرجي ظهر في فيديو ثان وقال إن الصدر لامه على تصريحه وطلب منه ان يقدم اعتذاراً للمراجع كافة.