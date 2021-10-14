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صور.. أنصار مرشحة خاسرة لتحالف الفتح يقطعون طريق الموصل - أربيل

Category: سیاسة

Date: 2021-10-14T12:26:16+0000
صور.. أنصار مرشحة خاسرة لتحالف الفتح يقطعون طريق الموصل - أربيل

شفق نيوز/ أقدم أنصار إحدى المرشحات عن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، يوم الخميس، على قطع الطريق الرابط بين محافظة نينوى وعاصمة اقليم كوردستان أربيل، احتجاجاً على نتائج الانتخابات البرلمانية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن انصار المرشحة عن تحالف الفتح في سهل نينوى، يسرى محمد رجب، خرجوا بتظاهرة حاشدة وقطعوا طريق موصل- اربيل، احتجاجا على ما أسموه "اختفاء اصوات" مرشحتهم في الدائرة الاولى وصعود المرشحة احلام رمضان مرشحة الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وأشار إلى أن المتظاهرين طالبوا المفوضية العليا للانتخابات بالعد والفرز اليدوي وضمان حق المرشحة.

ومنذ ظهور النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، مساء يوم الاثنين الماضي، أعلن العديد من المرشحين والكتل السياسية عن رفضها للنتائج واتهام المفوضية بالتلاعب بأصوات الناخبين، كما قام أنصار بعض المرشحين الخاسرين بالتظاهر أمام مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات، فيما لجأ آخرون إلى قطع الطريق.

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