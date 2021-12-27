صور.. أنصار الكتل المعترضة على نتائج الانتخابات ينهون تصعيدهم

شفق نيوز/ أنهى أنصار الكتل المعترضة على نتائج الانتخابات تصعيدهم أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد، يوم الاثنين، وعادوا الى خيم الاعتصام بعد اعلان المحكمة الاتحادية قرارها على الطعن النتائج.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان المحتجين من انصار الكتلة المعترضة خففوا من تصعيدهم واحتشادهم الذي بدأوه صباح اليوم امام بوابات المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط، وعادوا الى خيم الاعتصام التي نصبوها منذ اكثر من شهرين.

واشار الى ان المحتجين انسحبوا من التقاطع المقابل لبوابة وزارة التخطيط وعادوا للخيم لمواصلة اعتصامهم، مضيفا ان القوات الامنية ما زالت تغلق جسر الجمهورية.

وصباح اليوم الاثنين، صعّد المحتجون الرافضون لنتائج الانتخابات العراقية، من احتجاجاتهم وسط العاصمة بغداد، في وقت اغلقت القوات الامنية عددا من الطرق والجسور فضلاً عن بوابات المنطقة الخضراء ما أدى الى زخم مروري شديد.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن المحتجين المتواجدين عند خيم الاعتصام أشعلوا الإطارات بالقرب من بوابة التخطيط- قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد- في محاولة تصعيد احتجاجي.

كما حاول محتجون آخرون على بوابات المنطقة الخضراء وساحة النسور وعند مقر عمليات بغداد، الوصول الى مقر المحكمة الاتحادية.

ومنذ ليلة امس، فرضت "الفرقة الخاصة" إجراءات أمنية مشددة داخل المنطقة الخضراء التي تضم مقر الحكومة العراقية والبرلمان، والبعثات الدبلوماسية من ضمنها السفارة الامريكية التي تعد هدفاً لجماعات مسلحة.

وقضت المحكمة الاتحادية ظهر اليوم، برد الطعن المقدم من زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري بشأن نتائج الانتخابات التشريعية.

وذكرت المحكمة خلال تلاوة القرار، أن للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس خلال 3 ايام من الاعلان الرسمي، كما أن لمجلس القضاء السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات.

كما جاء في قرار المحكمة الذي حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، أن الشكاوى والطعون التي قدمت لمجلس المفوضين تقدم للهيئة القضائية للانتخابات، ولا يجوز الطعن بالنتائج الا امام هيئة الطعون وهي المختصة.

وأضاف أن طلب المدعين بالنظر في الإجراءات الفنية للشركة الفاحصة يتعدى اختصاصها.

ودعا مجلس النواب المقبل تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا.