صور.. أنصار الكتل الرافضة لنتائج الانتخابات يهددون باستخدام القوة

شفق نيوز/ هدد أنصار الكتل السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات، يوم الثلاثاء، باللجوء إلى استخدام القوة لاستعادة أصواتهم التي يتهمون المفوضية العليا بـ"سرقتها"، فيما فرضت القوات الأمنية ستة أطواق لحماية المنطقة الخضراء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن أغلب المتظاهرين أمام المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، هم منتسبون في هيئة الحشد الشعبي التابع الى رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى أنصار الكتل الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات.

وقال أحد المحتجين لمراسلنا "سرقت اصواتنا وسنعيدها بالطرق القانونية لكن في حال لم نسترد حقنا فسنستعيده بالقوة، ونحن فقط ننتظر الاوامر من قياداتنا".

فيما أكد متظاهر ينتمي لكتائب حزب الله لمراسلنا بالقول "نحن ننفذ ما يأمر به مسؤولينا، وإذا لم تتغير نتائج الانتخابات او تم تشكيل الحكومة وفقاً للنتائج الحالية من دون الاصغاء لنا فنحن جاهزون لكل شيء لاستعادة أصواتنا".

وبحسب مراسلنا فإن المحتجين ليسوا فقط من العاصمة بغداد، بل هناك ممن ينحدرون من المحافظات الوسطى والجنوبية، وأغلبهم من كتائب حزب الله وحركة عصائب أهل الحق واعداد قليلة من منظمة بدر، وجند الامام علي، وتحالف الفتح، وحركة حقوق.

وبشأن الاحترازات الأمنية، أوضح مراسلنا أن ستة أطواق أمنية فرضت حول المنطقة الخضراء، فالخط الاول هم أمن الحشد الشعبي، ومن بعدهم طوق قوات مكافحة الشغب، ثم قوات، وخلفهم الشرطة الاتحادية، فيما تتولى الفرقة الخاصة حماية بوابات المنطقة الخضراء الرئيسة، وخلفها بأمتار معدودة القوات الخاصة.

وقال ضابط برتبة نقيب في الشرطة الاتحادية، لمراسلنا إن "هذه القوات المتواجدة واجبها منع اقتحام المنطقة الخضراء والوصول الى السفارة الامريكية كما حدث سابقاً".

وشرع المتظاهرون الرافضون لنتائج الانتخابات الثلاثاء، بنصب الخيام استعدادا للاعتصام قرب المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد، وذلك وفقا لما ذكره مراسل وكالة شفق نيوز.

وكان العشرات من الأشخاص قد خرجوا في وقت سابق من صباح اليوم بتظاهرات منددة بنتائج الانتخابات امام المنطقة الخضراء التي تضم دوائر حكومية حساسة، ومبنى البرلمان العراقي اضافة الى سفارات دول غربية.

وفي محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق اقدم العشرات من المحتجين على نصب سرادق للاعتصام أمام مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة.

ومنذ إعلان المفوضية العليا المستقلة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري أعربت أطراف شيعية تمتلك فصائل مسلحة رفضها لتلك النتائج، وبدأت تلوح بالتصعيد وتحريك جمهورها للنزول إلى الشارع وهو ما حدث فعلا بانطلاق تظاهرات في مناطق ومدن في العراق.

وحذر قادة سياسيون من مخاوف أن تأخذ مواقف الرفض مساراً آخر باعتبار أن الاطراف المعترضة على نتائج الانتخابات لديها المال والسلاح ويمكنها أن تؤزم الأوضاع وتشعل حرباً اهلية في العراق.

وتمخضت نتائج الانتخابات البرلمانية عن فوز الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بأكثر من 70 مقعداً الأمر الذي يؤهله إلى تشكيل الحكومة الاتحادية بالتحالف مع قوى سياسية فائزة من الكورد والسنة، وهذا ما أثار امتعاض الأطراف الشيعية المناوئة للصدر.