صور.. أنصار الصدر يحتشدون في منطقتين ببغداد

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، بأن المئات من أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، خرجوا في الشوارع بمنطقتين في العاصمة بغداد لإظهار تأييدهم لخطواته وقراراته.

وقال مراسلنا، إن المئات من انصار الصدر في مدينة الصدر شرقي بغداد، نزلوا الى الشارع للتعبير عن تأييدهم لزعيمهم، كما خرج العشرات من الصدريين في مدينة الكاظمية شمالي بغداد يتقدمهم القيادي في التيار حازم الاعرجي.

يأتي ذلك بعد يوم على هجوم لاذع شنه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس الإثنين، على القضاء العراقي، متهماً إياه بمسايرة افعال الثلث المعطل "المشينة"، متوعداً في الوقت ذاته "الثلث المعطل".

وقال الصدر في خطاب وجهه الى الشعب العراقي وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "الشعب يعاني من الفقر، فلا حكومة اغلبية جديدة قد تنفعه ولا حكومة حالية تستطيع خدمته ونفعه"، متسائلا "هل وصلت الوقاحة الى درجة تعطيل القوانين التي تنفع الشعب (عينك عينك)؟"،. في اشارة الى قرار القضاء بإلغاء قانون الامن الغذائي.

واضاف "انهم يستهدفون الشعب ويردون تركيعه والاعجب من ذلك مسايرة القضاء لأفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أولا يعلم"، مشيرا الى ان "السلطة اعمت اعينهم عما يعانيه الشعب من ثقل وخوف ونقص في الأموال والانفس وتسلط المليشيات والتبعية ومخاوف التطبيع والاوبئة".

وامس الاول الاحد، أعلن زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، التوجه صوب المعارضة، وذلك بعد فشل الأطراف السياسية بمن فيهم كتلته الصدرية بتشكيل الحكومة العراقية بعد أشهر من اجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.

ودعا الصدر الأطراف والكتل البرلمانية، بما فيها "السيادة والحزب الديمقراطي) الى تشكيل الحكومة.

يُشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أطلق مبادرتين لتشكيل الحكومة الاتحادية أحداهما اعلن فشلها وهي التي منحها إلى الإطار التنسيقي في مطلع شهر نيسان الماضي، والأخرى أطلقها للنواب المستقلين يوم الثالث من شهر أيار الجاري ومنحهم 15 يوما للقيام بمهمة تشكيل الحكومة بالتعاون مع الحلفاء في التحالف الثلاثي (إنقاذ وطن) من الكورد والسنة بدون تمثيل الكتلة الصدرية بوزراء.