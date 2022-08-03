صور من خامس أيام الاعتصامات.. لافتات عشائرية تتزاحم على جدران البرلمان 

شفق نيوز/ وثقت عدسة وكالة شفق نيوز، الأربعاء، تحول جدران مبنى مجلس النواب العراقي، في اليوم الخامس لاعتصامات الصدريين إلى أشبه بمعرض لافتات عشائرية لدعم زعيم التيار الصدري، فضلا عن أخرى تحمل مطالب المعتصمين.

وجالت الكاميرا في داخل باحة مجلس النواب وخارجه، الذي تحول لمقر دائم لاعتصامات الصدريين، ورصدت عشرات اللافتات التي تحمل عناوين وأسماء العشائر الداعمة لزعيم التيار الصدري واستجابة لمطلبه بدعوة العشائر لمساندته.

وغصت جدران البرلمان العراقي بتسابق أبناء العشائر المساندة للصدر على الحصول على "مساحة" هنا وهناك لجعل لافتاتهم واضحة للعيان في مساندة الصدريين، مع تزايد الدعم العشائري في اليوم الخامس للاعتصامات.

كما وثقت عدسة الكاميرا الحركة اليومية للمعتصمين، وركون بعضهم الى النوم بسبب التعب ووفقا لنظام الشفتات الذي وجه به وزير الصدر، مع تكرار بعضهم ممن التقاهم مراسل شفق نيوز، القول، إن الكهرباء المتوفرة بشكل مستمر في البرلمان ولا يوجد لها مثيل في منازلهم.