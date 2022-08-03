سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور من خامس أيام الاعتصامات.. لافتات عشائرية تتزاحم على جدران البرلمان 

Category: سیاسة

Date: 2022-08-03T11:15:55+0000
صور من خامس أيام الاعتصامات.. لافتات عشائرية تتزاحم على جدران البرلمان 

شفق نيوز/ وثقت عدسة وكالة شفق نيوز، الأربعاء، تحول جدران مبنى مجلس النواب العراقي، في اليوم الخامس لاعتصامات الصدريين إلى أشبه بمعرض لافتات عشائرية لدعم زعيم التيار الصدري، فضلا عن أخرى تحمل مطالب المعتصمين.

وجالت الكاميرا في داخل باحة مجلس النواب وخارجه، الذي تحول لمقر دائم لاعتصامات الصدريين، ورصدت عشرات اللافتات التي تحمل عناوين وأسماء العشائر الداعمة لزعيم التيار الصدري واستجابة لمطلبه بدعوة العشائر لمساندته.

وغصت جدران البرلمان العراقي بتسابق أبناء العشائر المساندة للصدر على الحصول على "مساحة" هنا وهناك لجعل لافتاتهم واضحة للعيان في مساندة الصدريين، مع تزايد الدعم العشائري في اليوم الخامس للاعتصامات.

كما وثقت عدسة الكاميرا الحركة اليومية للمعتصمين، وركون بعضهم الى النوم بسبب التعب ووفقا لنظام الشفتات الذي وجه به وزير الصدر، مع تكرار بعضهم ممن التقاهم مراسل شفق نيوز، القول، إن الكهرباء المتوفرة بشكل مستمر في البرلمان ولا يوجد لها مثيل في منازلهم.

related

البابا يصل إلى النجف ويلتقي السيستاني

Date: 2021-03-06 05:29:12
البابا يصل إلى النجف ويلتقي السيستاني

جهاز مُكافحة الإرهاب في إشارة للقضاء: نترفع عن الرد لسمعتنا العالمية وتحركاتنا باوامر القائد العام 

Date: 2022-03-02 11:45:06
جهاز مُكافحة الإرهاب في إشارة للقضاء: نترفع عن الرد لسمعتنا العالمية وتحركاتنا باوامر القائد العام 

صحيفة بريطانية تتهم الغرب بعدم المبالاة في قمع المتظاهرين العراقيين

Date: 2019-11-03 12:39:25
صحيفة بريطانية تتهم الغرب بعدم المبالاة في قمع المتظاهرين العراقيين

وزير الخارجية الباكستاني يصل بغداد

Date: 2021-05-28 08:20:48
وزير الخارجية الباكستاني يصل بغداد

حكومة الكاظمي تخصص ملياري دينار لمواجهة السيول في إقليم كوردستان

Date: 2021-12-21 18:09:42
حكومة الكاظمي تخصص ملياري دينار لمواجهة السيول في إقليم كوردستان

موقف امريكي جديد من الازمة العراقية

Date: 2022-08-02 18:38:46
موقف امريكي جديد من الازمة العراقية

نواب نينوى يرفضون افتتاح مخيم لعائلات الهول: المحافظة ليست مكباً لنفايات داعش

Date: 2020-11-17 12:07:04
نواب نينوى يرفضون افتتاح مخيم لعائلات الهول: المحافظة ليست مكباً لنفايات داعش

تنديد واسع بالقصف الصاروخي الذي طال مطار بغداد الدولي

Date: 2022-01-28 10:56:46
تنديد واسع بالقصف الصاروخي الذي طال مطار بغداد الدولي