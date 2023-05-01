صور.. منزل الخنجر يحتضن اجتماعاً لإدارة الدولة و3 ملفات على طاولته

شفق نيوز/ عقد ائتلاف "إدارة الدولة" المشكل لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، اجتماعاً في منزل رئيس تحالف "السيادة" خميس الخنجر.

وحضر الاجتماع بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وجميع قيادات التحالف. وبحث المشاركون في الملفين الحكومي والنيابي والملفات الخدمية والاقتصادية والامنية و السياسية .

وأكد الائتلاف على أهمية اقرار الموازنة الاتحادية وإطلاق المشاريع والبرامج الحكومية واعلن يوم 10-5-2023 كحد اخير لحسم النقاشات حول بنود الموازنة.

واكد المشاركون التزامهم بموعد الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي.

كما بحث المشاركون بنود الاتفاق السياسي و بذل الجهود القصوى لتنفيذ البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري.

ويستعد البرلمان العراقي للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث (2023 - 2024 - 2025) بعد إكمال القراءة الأولى والثانية للمشروع.