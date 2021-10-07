صور.. مفوضية الانتخابات والقوات الأمنية تباشر استعداداتها للتصويت الخاص

شفق نيوز/ بدأت استعدادات المفوضية العليا للانتخابات والقوات الأمنية، اليوم الخميس، لتأمين المراكز الانتخابية وتجهيز المستلزمات لإجراء التصويت الخاص الذي سيبدأ صباح يوم غد الجمعة.

وواكب مراسلو وكالة شفق نيوز في بغداد والمحافظات تلك الاستعدادات، حيث فُرضت الأطواق الأمنية حول المراكز الاقتراع المنتشرة في الوحدات العسكرية ومقرات الأجهزة الأمنية التي سيدلي فيها المنتسبون بأصواتهم.

كمل شملت تلك الإجراءات مراكز الاقتراع الخاصة بالنازحين داخل المخيمات وخارجها، كما بدأ موظفو مفوضية الانتخابات بتجهيز المراكز وتهيئتها لاستقبال الناخبين، فيما ستتولى حمايات السجون تأمين محطات الاقتراع الخاصة بالسجناء.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الناطق باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لوكالة شفق نيوز، ان "مليوناً و75 ألفاً و727 منتسبا من الصنوف الأمنية والعسكرية المختلفة".

وبينت ان "عدد النازحين المشمولين بالتصويت الخاص بلغ 120 ألفاً و126 نازحاً، أما نزلاء السجون فسيشارك 676 نزيلاً للإدلاء بأصواتهم".

واوضحت الغلاي ان "القوات الامنية والعسكرية خُصص لها 595 مركزاً انتخابياً تضم 2584 محطة انتخابية في عموم العراق لضمان انسيابية التصويت وعدم التزاحم، فيما خُصص للنازحين 86 مركزاً تضم 309 محطات موزعة على 27 مخيماً للنازحين، أما نزلاء السجون فلديهم 6 محطات انتخابية موزعة بواقع 2 في السليمانية، ومحطة واحدة في اربيل، واخرى في دهوك، ومثلها في المثنى وواسط".

ويجري يوم غد الجمعة الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية المبكرة، فيما سيكون التصويت العام يوم الأحد المقبل العاشر من الشهر الجاري.