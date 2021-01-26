صور .. مظاهرة جنوبي العراق تطالب بإعدام الإرهابيين

شفق نيوز/ خرج عدد من اهالي مدينة الناصرية العاصمة المحلية لمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بمظاهرة تدعم الاسراع بتنفيذ عقوبة الاعدام بحق المدانين بقضايا تتعلق بالارهاب من الذين يقبعون في سجن الحوت.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان "عددا من اهالي مدينة الناصرية خرجوا بمظاهرة في تقاطع المنصورية الطريق المؤدي إلى سجن الحوت للمطالبة باعدام الإرهابيين المحكومين بالإعدام".

واضاف، ان " المتظاهرين هددوا باستمرار تظاهرتهم في حال عدم الاستجابة لتنفيذ مطالبهم".

وتجددت الدعوات المطالبة باعدام المدانين بقضايا الارهاب بعد تفجيري ساحة الطيران وسط بغداد، والهجوم الذي استهدف الحشد الشعبي في صلاح الدين، والذي سقط على اثر تلك الهجمات العشرات من الضحايا والمصابين.

واعلنت رئاسة الجمهورية قبل ايام عن تصديقها على أكثر من 300 حكم اعدام.