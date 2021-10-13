صور.. مرشحة خاسرة تصب غضبها على الموصليين: إنهم دواعش وموالون للفساد

شفق نيوز/ كشف ناشطون في مدينة الموصل، يوم الاربعاء، عن رفع دعاوى قضائية ضد مرشحة خسرت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، اتهمت بالموصليين بأنه "دواعش" وموالين للسياسيين الفاسدين.

وقال الناشطون لوكالة شفق نيوز، إنهم رفعوا تسع دعاوى قضائية، فيما رفع النائبان محاسن حمدون، وشيروان الدوبرداني، كل منهما دعوى قضائية ضد المرشحة الخاسرة عن حزب حركة الشباب للتغيير، فرح زهير النعاتي، والتي لم تحصل الا على 23 صوتاً فقط.

وعقب خسارتها كتبت منشور على صفحتها في فيسبوك، قالت فيه "ماذا تترجى من أناس بايعوا داعش لثلاث سنوات، أتريدهم أن ينتخبوا شرفاء، مع الأسف، واليوم يبايعون الفاسدين وأموال السحت الحرام"، لتتفاجأ النعاتي بحملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت النائب محاسن حمدون لوكالة شفق نيوز، ان "اتهام سكان الموصل بهذه التهمة غير مقبول، والجميع يعلم بما تعرض له ابناء هذه المدينة بسبب الارهاب"، مضيفا "كلفت احد المحامين لإقامة دعوة قضائية ضدها".

فيما اكد الناشط والمدون عمر محمود، لوكالة شفق نيوز، أنه سيقيم دعوى قضائية ضد النعاتي "ولن نسمح بعد اليوم لأحد باتهامنا بهذه التهمة الرخيصة وسيكون القضاء الفيصل من الان"، مشيرا الى انه "كان على هذه المرشحة ان تحترم نفسها ولا تسيء لمدينة لم تحصل فيها الا على 23 صوتا، مما يبين ان حتى ابناء عشيرتها واقاربها لم ينتخبوها اساساً".

واضاف "لست الوحيد ممن سيقيمون الدعاوى وما ستحصل عليه من دعاوى في المحاكم يوم غد سيفوق عدد الاصوات التي حصلت عليها في الانتخابات".

اما النعاتي فقد حاول مراسلنا التواصل معها لكنها عطلت صفحتها الشخصية على فيسبوك، واغلقت هاتفها بعد موجة انتقادات تعرضت لها بسبب ما كتبته.

يشار إلى أن فرح زهير النعاتي، كانت قد رشحت في انتخابات عام 2018 ضمن تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم، وفي الانتخابات الأخيرة رشحت عن حزب حركة الشباب للتغيير برئاسة الأمين العام عدنان العزاوي، الذي تحالف في الدورة البرلمانية السابقة مع تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر.