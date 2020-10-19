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صور.. مراسم استقبال رسمية للكاظمي في فرنسا

Category: سیاسة

Date: 2020-10-19T08:42:48+0000
صور.. مراسم استقبال رسمية للكاظمي في فرنسا

شفق نيوز/ جرت صباح اليوم الإثنين في المدرسة العسكرية الفرنسية بقصر الانفاليد في العاصمة باريس، مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الذي يزور فرنسا ضمن جولة اوربية تشمل أيضا بريطانيا وألمانيا.

وكان في حفل الاستقبال الرسمي وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، حيث عزف النشيد الوطني لكل من العراق وفرنسا، ثم جرى استعراض حرس الشرف والقوات العسكرية المختلفة.

وتوجه بعدها إلى قصر ماتينيو للقاء رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس لعقد جولة مباحثات.

ومن المقرر أن يتوجه الكاظمي الى قصر الإليزيه لعقد عدد من اللقاءات والمباحثات الرسمية، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية، تتعلق بتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الصعد، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين بغداد وباريس في مجالات متعددة.



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