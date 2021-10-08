صور.. إقبال متزايد وانسيابية بعملية التصويت الخاص وسط وجنوبي العراق

شفق نيوز/ شهدت عملية التصويت الخاص وسط وجنوبي العراق، يوم الجمعة، اقبالاً كثيفاً للمشمولين بالاقتراع.

وقال قائد عمليات كربلاء الفريق علي الهاشمي لوكالة شفق نيوز، إنه تم وضع خطة خاصة لتصويت القوات الأمنية التي تشهد مشاركة فاعلة، حيث يتم تنظيم العملية وفق مراحل لتجنب أي زحام متوقع.

وفي محافظة النجف، شهدت هي الأخرى اقبالاً كثيفاً للمقترعين الذين يبلغ عددهم 24000 منتسب توزعوا على ١٨ مركز اقتراع، وعبر ٥٧ محطة شملت النازحين ايضاً.

وفي محافظة بابل، فتح ٢١ مركزاً خاصاً و٦٧ محطة اقتراع، لتصويت ٢٥٨٧٥ ناخباً من القوات الامنية.

إلى جنوب العراق، حيث شهدت محافظتا ذي قار والبصرة، إجراءات مشددة لتأمين مراكز الاقتراع حيث أقبل المصوتون بانسيابية، بحسب مراسلي وكالة شفق نيوز.

ويصوت نحو ٣٧ ألف منتسب امني في محافظة ذي قار عبر 21 مركز اقتراع، و81 محطة.

وفي محافظة ميسان، تم تخصيص 15 مركزاً انتخابياً و58 محطة بينها 3 محطات مخصصة لتصويت النازحين والسجناء البالغ عددهم 270 ناخباً (150 نازحاً و120 سجيناً).

كما من المفترض أن يشارك بعملية الاقتراح الخاص 25 الف ناخب من القوات الأمنية.

وفي محافظة البصرة يصوت الناخبون المشمولون في 38 مركز اقتراع.