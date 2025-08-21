صور "غير قانونية" تحت المراقبة.. مفوضية الانتخابات تتحرك قبل الحملات

شفق نيوز– بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة للنظر في نشر الملصقات وصور المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة قبل الموعد الرسمي لانطلاق الحملات الانتخابية.

وقالت مساعدة الناطق باسم المفوضية نبراس أبو سودة، لوكالة شفق نيوز، إن "انتشار الملصقات وصور المرشحين للانتخابات المقبلة قبل بدء الموعد الرسمي لانطلاق الحملات الانتخابية يعد مخالفة قانونية".

وأضافت أن "المفوضية شكلت لجنة بخصوص صور المرشحين بهدف رفع تقارير مفصلة إلى مجلس المفوضين تتعلق بالمخالفات القانونية"، مؤكدة أنه "سيتم التعامل مع الحالات المخالفة وفق ما نص عليه القانون والتعليمات النافذة، من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين من خلال الالتزام بالمعايير الانتخابية السليمة".

يشار إلى أن الملصقات وصور المرشحين والدعايات الانتخابية انتشرت بشكل واسع في العاصمة بغداد، خاصة في الساحات العامة والتقاطعات والمناطق التجارية، فضلاً عن العديد من المناطق السكنية والأحياء الشعبية، تمهيدًا لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وستحدد هذه الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوًا، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة الجديدة.