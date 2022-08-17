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صور.. أطفال ونساء ورجال دين في اعتصامات الصدريين و"أم سلوان" حكاية أخرى

Category: سیاسة

Date: 2022-08-17T17:13:22+0000
صور.. أطفال ونساء ورجال دين في اعتصامات الصدريين و"أم سلوان" حكاية أخرى

شفق نيوز/ غير آبهة بدرجات الحرارة المرتفعة، تستمر "أم سلوان" الطاعنة بالسن بتقديم خدماتها للمعتصمين الصدريين داخل أسوار المنطقة الخضراء.

عدسة وكالة شفق نيوز، تجولت في اروقة اعتصام انصار التيار الصدري الذي دخل أسبوعه الرابع على التوالي، لتلتقي بـ"أم سلوان" من اهالي بغداد، والتي تقوم بغسل ملابس المعتصمين حيث تأتي الى مكان الاعتصام يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساءً.

والى جانب "أم سلوان"، يتجمع أطفال "صدريون" في أماكن الاعتصام مع آبائهم او اخوانهم لإدامة زخم تلك الاعتصامات.

ورصدت عدسة الوكالة تواجداً ملفتاً لرجال دين من الخط الصدري وبمختلف الأعمار يتوافدون على مبنى البرلمان حيث يعتصم أمام بوابته.

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