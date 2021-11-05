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صور.. صلاة موحدة بعد مجزرة المقدادية

Category: سیاسة

Date: 2021-11-05T10:24:32+0000
صور.. صلاة موحدة بعد مجزرة المقدادية

شفق نيوز/ شهد قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى يوم الجمعة صلاة موحدة بمشاركة آلاف المصلين من ديالى وعدد من المحافظات بناء على دعوة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ونقل مراسل شفق نيوز، إن الصلاة أقيمت وسط قضاء المقدادية وبمشاركة الالف في رسالة اعتبرها المشاركون نبذاً للطائفية والتهدئة والحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي والتنوع الطائفي في ديالى والمقدادية بشكل خاصة.

ويأتي اقامة الصلاة ردا على اعمال العنف الطائفي التي شهدها قضاء المقدادية والمجازر الدموية التي اثارت القلق والرعب الأمني في القرى والقصبات الساخنة في اطراف قضاء المقدادية.

وشهد قضاء المقدادية أواخر الشهر الماضي مجازر دموية بهجومين استهدفا قرى الرشاد ونهر الامام وخلفا اكثر من 40 ضحية ومصاب ما سبب تداعيات طائفية ونزوح لم تشهده ديالى منذ اكثر من 14 عاما

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