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صور.. سهل نينوى تحتضن مؤتمراً عن البحرين

Category: سیاسة

Date: 2022-03-18T09:42:54+0000
صور.. سهل نينوى تحتضن مؤتمراً عن البحرين

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الجمعة، عن إقامة مؤتمر خاص في سهل نينوى بمناسبة ما يسمى "الذكرى الحادية عشر للاحتلال السعودي الإماراتي للبحرين"، حيث شهدت فعالياته إشادة بالمعارضة البحرينية.

وأشار المصدر، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن المؤتمر أقيم بصورة غير مباشرة عن طريق النائب وعد القدو، تحت عنوان مجزرة شعبان الكبرى".

وذكر المصدر المطلع، الذي كان حاضراً في هذه المناسبة التي أقيمت في قاعة (بازوايا) بناحية برطلة، ضمن محافظة نينوى، أنه "لم يرَ سوى النائب وعد القدو، وعدداً من المؤيدين له، بالإضافة إلى بعض سكان المنطقة"، وذلك بعد حديث عن مشاركة معارضة بحرينية في فعاليات المؤتمر.

وأشار إلى أن "القدو لم يتبن الموضوع بصورة رسمية، لأنه نائب في البرلمان العراقي، إلا أنه ألقى كلمة في القاعة، وكان أغلب من يديرون الأمور الإدارية هم من المقربين منه".

يذكر أن الدعوة لحضور هذا المؤتمر، انتشرت على أنها مقامة من قبل المعارضة البحرينية، الموجودة في سهل نينوى.

ووعد قدو قائد سابق في الحشد الشعبي ومدرج على لائحة العقوبات الأمريكية، ويعد من الشخصيات المقربة من طهران، التي تدعم ايضاً المعارضة في البحرين، بحسب تقارير صحفية خليجية.

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