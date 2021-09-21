صور.. حمى الدعاية الانتخابية تنتشر بكثافة في كرخ بغداد

شفق نيوز/ تشهد جميع المدن العراقية وبالأخص العاصمة بغداد، حملات مكثفة من الدعاية الانتخابية لمختلف المرشحين لنيل عضوية مجلس النواب، إلا أنها تتباين بين مدينة وأخرى وتشتد أو تهدأ من منطقة إلى أخرى.

في بغداد رصد مراسل وكالة شفق نيوز، ان الحملات الدعاية الانتخابية في جانب الكرخ أكثر وأوسع وأشد كثافة من جانب الرصافة، على الرغم من أن الأخير يشكل الثقل السكاني الأكبر في العاصمة وكثرة القواطع والمناطق والأحياء السكنية.

ولاحظ مراسلنا أن المرشحين ضمن الدوائر الانتخابية في الكرخ يروجون لأنفسهم من خلال الصور والبوسترات واللافتات بشكل أكبر بكثير من نظرائهم في جانب الرصافة، على الرغم من أن الكرخ يشهد عمليات أكثر وأوسع من التجاوزات وتمزيق الدعاية الانتخابية للمرشحين، مقارنة بما حدث في جانب الرصافة.