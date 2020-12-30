صور .. تسمية شارع مطار بغداد الدولي بـ"ابو مهدي المهندس"

شفق نيوز/ وثقت مجموعة من الصور تغيير اسم الشارع الرئيسي المؤدي الى مطار بغداد الدولي بأسم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "ابو مهدي المهندس"، وذلك بمناسبة قرب حلول الذكرى السنوية الأولى على اغتياله.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، بعض اللقطات لمجموعة من العمال يقومون ببناء قاعدة ستكون اساسا لنصب يخلّد ذكرى القتلى في نفس الشارع.

وجمال جعفر محمد علي آل إبراهيم ويُعرف بالكنية واللقب أبو مهدي المهندس من مواليد العام 1954 في البصرة، هو سياسي وعسكري عراقي و أحد قادة الحشد الشعبي، دخل عام 1973 الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة المدنية وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية عام 1977.

وقُتل أبو مهدي المهندس برفقة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني قاسم سليماني، وعدد من مرافقيهما في غارة جوية أمريكية بطائرة بدون طيار استهدفتهم لدى خروجهم من مطار بغداد الدولي في 3 يناير/ كانون الثاني 2020.

ونقل جثمانه إلى مدينة النجف بعد تشييع في بعض مدن العراق وإيران بحضور جمع غفير من المشيعين، ودفن في مقبرة وادي السلام.

ودفعت حادثة الاغتيال البرلمان العراقي الى التصويت لصالح قرار يلزم الحكومة بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد.