صور.. بغداد تحتضن معرض الصناعات العسكرية بمشاركة 60 شركة من جنسيات مختلفة

شفق نيوز/ شهدت العاصمة العراقية بغداد، يوم الاربعاء، إقامة معرض الأمن والدفاع بمشاركة عشرات الشركات المصنعة للأسلحة والمعدات العسكرية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن 60 شركة عسكرية محلية وعربية وأجنبية عرضت منتجاتها في معرض بغداد الدولي، من أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة بالإضافة إلى الطائرات المسيرة ومجسمات لطائرات مروحية ومقاتلة ودبابات ومدرعات، وكذلك نماذج مصغرة لمنظومات الدفاع الجوية والآليات العسكرية لنقل الأشخاص والمعدات، إلى جانب قذائف وصواريخ مضادة للدروع والطائرات، فضلاً عن المعدات الشخصية كالزي العسكري ووسائل الحماية.

وشهد المعرض حضور وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، ورئيس هيئة التصنيع الحربي، وعدداً من اعضاء مجلس النواب، وقادة وضباطاً من وزارتي الداخلية والدفاع.

من جانبه، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، الذي حضر المعرض، إلى وضع رؤية استراتيجية شاملة لتطوير وتسليح المؤسسة العسكرية والأمنية.

وقال الزاملي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن على "وزارتي الداخلية والدفاع تقديم رؤية استراتيجية شاملة تحدد الأولويات لتطوير المؤسسة العسكرية والأمنية في مجالات التسليح والتدريب والتطوير".

وأكد على ان "مجلس النواب سيضع التخصيصات المالية الكافية لدعم التسليح والتصنيع الحربي والتكنولوجي وبما يسهم في الدفاع عن حدود الوطن ومقدراته".

وأضاف "لا مأمن ولا ملجأ من الاطماع الخارجية القائمة على التسلط والنفوذ والهيمنة، وكذلك من خطر التطرف والارهاب الا ببناء مؤسسة عسكرية وامنية قوية تمتلك القدرات، والخبرات، والمعدات الكافية للدفاع عن الوطن".

وحث الزاملي الجهات الامنية الى الاستفادة من الخبرات المحلية والاجنبية في تطوير القدرات وخصوصًا ما يتعلق بالاتصالات والتقنيات المتطورة.