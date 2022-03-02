سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. بغداد تحتضن معرض الصناعات العسكرية بمشاركة 60 شركة من جنسيات مختلفة

Category: سیاسة

Date: 2022-03-02T13:21:20+0000
صور.. بغداد تحتضن معرض الصناعات العسكرية بمشاركة 60 شركة من جنسيات مختلفة

شفق نيوز/ شهدت العاصمة العراقية بغداد، يوم الاربعاء، إقامة معرض الأمن والدفاع بمشاركة عشرات الشركات المصنعة للأسلحة والمعدات العسكرية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن 60 شركة عسكرية محلية وعربية وأجنبية عرضت منتجاتها في معرض بغداد الدولي، من أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة بالإضافة إلى الطائرات المسيرة ومجسمات لطائرات مروحية ومقاتلة ودبابات ومدرعات، وكذلك نماذج مصغرة لمنظومات الدفاع الجوية والآليات العسكرية لنقل الأشخاص والمعدات، إلى جانب قذائف وصواريخ مضادة للدروع والطائرات، فضلاً عن المعدات الشخصية كالزي العسكري ووسائل الحماية.

وشهد المعرض حضور وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، ورئيس هيئة التصنيع الحربي، وعدداً من اعضاء مجلس النواب، وقادة وضباطاً من وزارتي الداخلية والدفاع.

من جانبه، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، الذي حضر المعرض، إلى وضع رؤية استراتيجية شاملة لتطوير وتسليح المؤسسة العسكرية والأمنية.

وقال الزاملي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن على "وزارتي الداخلية والدفاع تقديم رؤية استراتيجية شاملة تحدد الأولويات لتطوير المؤسسة العسكرية والأمنية في مجالات التسليح والتدريب والتطوير".

وأكد على ان "مجلس النواب سيضع التخصيصات المالية الكافية لدعم التسليح والتصنيع الحربي والتكنولوجي وبما يسهم في الدفاع عن حدود الوطن ومقدراته".

وأضاف "لا مأمن ولا ملجأ من الاطماع الخارجية القائمة على التسلط والنفوذ والهيمنة، وكذلك من خطر التطرف والارهاب الا ببناء مؤسسة عسكرية وامنية قوية تمتلك القدرات، والخبرات، والمعدات الكافية للدفاع عن الوطن".

وحث الزاملي الجهات الامنية الى الاستفادة من الخبرات المحلية والاجنبية في تطوير القدرات وخصوصًا ما يتعلق بالاتصالات والتقنيات المتطورة.

related

انطلاق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة تسع دول

Date: 2021-08-28 10:36:32
انطلاق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة تسع دول

تلفزيون: العشرات يتظاهرون بالتحرير وسط بغداد والأمن يواجههم بالرصاص الحي

Date: 2019-10-03 09:26:55
تلفزيون: العشرات يتظاهرون بالتحرير وسط بغداد والأمن يواجههم بالرصاص الحي

اجتماع للتحالف الثلاثي في بغداد

Date: 2022-02-27 14:09:25
اجتماع للتحالف الثلاثي في بغداد

على خلفية تهم فساد.. اعتقال مسؤول محلي في بغداد

Date: 2020-10-10 14:32:39
على خلفية تهم فساد.. اعتقال مسؤول محلي في بغداد

وزارة العدل ترد على برلماني بشأن السجناء الفضائيين

Date: 2019-06-13 11:08:29
وزارة العدل ترد على برلماني بشأن السجناء الفضائيين

برلماني عن التغيير: عودة وفد حكومة إقليم كوردستان لبغداد لم يكن ضروريا

Date: 2021-03-23 10:51:46
برلماني عن التغيير: عودة وفد حكومة إقليم كوردستان لبغداد لم يكن ضروريا

رئيس الإقليم يدعو بغداد للكف عن الخطابات القديمة: يمكننا حل الخلافات بشكل قطعي

Date: 2021-06-20 19:07:39
رئيس الإقليم يدعو بغداد للكف عن الخطابات القديمة: يمكننا حل الخلافات بشكل قطعي

البنتاغون: بغداد تدعو القوات الأمريكية للبقاء في العراق

Date: 2021-11-16 20:58:09
البنتاغون: بغداد تدعو القوات الأمريكية للبقاء في العراق