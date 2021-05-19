صور.. انطلاق قافلة "احتجاجية" من العراق إلى الحدود الاسرائيلية: سندخل الأردن بالقوة

شفق نيوز/ انخرط عشرات المواطنين من محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، في أول قافلة "احتجاجية" لـ"مساندة" الشعب الفلسطيني في حربه مع إسرائيل.

وقال المشرف على القافلة، عباس عطية لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاث حافلات كبيرة تحمل قرابة 150 مواطناً من أهالي محافظة ذي قار، توجهت اليوم إلى الحدود الأردنية كأول وجبة يرسلها العراق لدعم الشعب الفلسطيني فى حربه مع إسرائيل".

وبين، أن "القافلة ستحاول دخول الأراضي الأردنية بالقوة وصولاً للحدود الإسرائيلية، للاحتجاج هناك وإيصال رسالة مفادها بأن على إسرائيل إخلاء المسجد الأقصى وإعادته لأهله، وفي حال تعنتها- إسرائيل- عن ذلك سيكون الأمر المواجهة رجلاً لرجل"، على حد تعبيره.

وتدور حرب صواريخ بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة منذ عدة أيام، سقط خلالها العشرات من القتلى والجرحى من الجانبين، مدنيين وعسكريين، وتعمل دول عدة على فرض هدنة بين الطرفين وإيقاف إطلاق النار لتهدئة الأوضاع والتوصل إلى حلول تنهي الأزمة.