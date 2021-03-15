صور .. مئات العرب والتركمان يحتجون ضد قرار إعادة تسلم الديمقراطي الكوردستاني لمقره بكركوك

شفق نيوز/ تظاهر المئات من الجماهير العربية والتركمانية يوم الأثنين أمام المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك معبرين عن رفضهم لتسليم المقر للحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الإحتجاجات انطلقت بعد صدور اوامرٍ بإخلاء المقر اليوم الاثنين 3/15 تطبيقاً لاتفاق جرى بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان.

وأضاف أن المتظاهرين قاموا بقطع طريق كركوك - أربيل الرئيسي عبر نصب سرادق للاعتصام، وقالوا إنهم سيعتصمون ويواصلون الإحتجاجات إلى أن تعدل السلطات عن قرارها.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة الزعيم الكوري مسعود بارزاني قد انسحب من مقاره في المناطق المتنازع عليها من بينها كركوك بعد ان سيطرت القوات العراقية مدعومة بالحشد الشعبي على تلك المناطق في 16 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2017 عقب استفتاء الاستقلال الذي أجره إقليم كوردستان في 25 من شهر أيلول من العام ذاته.