صور.. المراكز الانتخابية تباشر بعملية العد الفرز لنتائج الاقتراع العام

شفق نيوز/ أفاد مراسلو وكالة شفق نيوز في عموم العراق، مساء اليوم الأحد، بالمباشرة بعملية العد والفرز لأصوات المقترعين في التصويت العام في المراكز الانتخابية.

وذكروا مراسلونا بأن كوادر المفوضية العليا للانتخابات المنتشرين في المحطات والمراكز الانتخابية باشروا بعملية العد والفرز لأوراق الاقتراع لتثبيتها في السجلات ونقلها مع صناديق الاقتراع إلى المخازن المخصصة لها.

وأشاروا إلى أن المفوضية العليا ستتولى جمع الأصوات وفرزها استعداداً لإعلان نتائج الانتخابات.

ومن المتوقع أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة من موعد إغلاق صناديق الاقتراع، بينما يستغرق إعلان النتائج الرسمية 10 أيام، وفق مفوضية الانتخابات.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أغلقت مساء اليوم الاحد، جميع محطات الاقتراع العام في عموم العراق.

ووفقاً لما أعلنت عن مفوضية الانتخابات في وقت سابق، فإن المراكز الانتخابية في عموم البلاد فتحت أبوابها في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، لاستقبال الناخبين ليتم إغلاقها في الساعة السادسة من مساء اليوم.

كما أكدت المفوضية واللجنة الامنية العليا للانتخابات في وقت سابق اليوم، أن عملية الاقتراع لن تشهد تمديداً في الوقت المحدد، على الرغم من تدني نسبة المشاركة التي لم تتجاوز الثلث بحسب تصريح للمفوضية نفسها، و30% لمنظمات معنية بمراقبة الانتخابات.

وأعلنت في وقت سابق ازدياد الاقبال على صناديق الاقتراع في الساعة الاخيرة التي سبقت الإغلاق، مشيرة إلى عدم تمديد وقت التصويت.

وبحسب جدول نشرته المفوضية عن نسب الإقبال على مراكز الاقتراع فقد تصدر محافظة صلاح الدين على باقي المحافظات بنسبة مشاركة بلغت 27%، فيما كانت محافظة النجف الأدنى بنسبة المشاركة حيث لم تتجاوز 14%.