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صور.. المتظاهرون يحتشدون في ساحة التحرير والقوات الأمنية تقطع جسر الجمهورية وسط بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-05-25T12:52:52+0000
صور.. المتظاهرون يحتشدون في ساحة التحرير والقوات الأمنية تقطع جسر الجمهورية وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، يوم الثلاثاء، بتوجه المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما قامت القوات الأمنية بقطع جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء.

وقال المراسل أن المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة الفردوس ببغداد، توجهوا الآن إلى ساحة التحرير التي تعد التجمع الرئيس للتظاهرة التي يجري التحضير لها منذ عدة أيام.

وأشار إلى أن المتظاهرين بدأوا يحتشدون أمام جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث مقرات الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى، مبيناً أن قوات حفظ القانون قطعت الجسر أمام حركة العجلات وانتشرت بثلاثة خطوط لتأمين الحماية.

ولفت المراسل إلى أن المتظاهرين المحتشدين امام مدخل جسر الجمهورية انسحبوا إلى وسط ساحة التحرير.

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