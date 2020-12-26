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صور .. الكاظمي يجري جولة ليلية في جانبي بغداد بعد حادثة العصائب

Category: سیاسة

Date: 2020-12-26T04:49:16+0000
صور .. الكاظمي يجري جولة ليلية في جانبي بغداد بعد حادثة العصائب

شفق نيوز/ اجرى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي جولة ليلية في جانبي الرصافة والكرخ من العاصمة بغداد .

وكان مصدر أمني قد افاد بانتشار مسلحي عصائب أهل الحق يوم الجمعة في العاصمة بغداد على خلفية اعتقال واحد من كبار قادتها بتهمة الإرهاب.

ولكن سرعان ما نشر الكاظمي تغردية على موقع "تويتر" حذر فيها من زج العراق في "مغامرة عبثية"، موكداً ان حكومته مستعدة لما اسماها "المواجهة الحاسمة".

وأعلنت عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي بعدها، أنها قررت "تغليب صوت العقل والحكمة" وذلك بعد ساعات قليلة من تهديد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باستعداد حكومته لـ"المواجهة الحاسمة".

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