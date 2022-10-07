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صور .. العشرات يحتجون أمام السفارة الإيرانية في بغداد

Category: سیاسة

Date: 2022-10-07T08:02:01+0000
صور .. العشرات يحتجون أمام السفارة الإيرانية في بغداد

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الأشخاص، صباح اليوم الجمعة، أمام السفارة الإيرانية وسط العاصمة بغداد إحتجاجاً على القصف الإيراني على مناطق ومدن حدودية في إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحتجين نددوا بالقصف المستمر الذي تشنه القوات الإيرانية على الإقليم.

واعتبر المحتجون في شعارات حملوها استهداف أربيل بالصواريخ الإيرانية تحدياً سافراً، وإنتهاكاً صارخاً وجريمةً وإستهانةً بالسيادة العراقية من قبل نظام الجمهورية الإسلامية، مؤكدين على ضرورة عدم إراقة الدم العراقي من زاخو إلى الفاو.

وتشن القوات الإيرانية منذ قرابة أسبوعين قصفا مكثفا بالمدفعية والطائرات المسيرة استهدفت به مناطق حدودية في إقليم كوردستان تحت ذريعة مهاجمة الأحزاب الكوردية المناهضة لنظام الجمهورية الإسلامية في طهران.

هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة لمناقشة القصف الإيراني المستمر على أراضي الإقليم والذي أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى والذي استدعت بغداد على إثره السفير الإيراني.

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