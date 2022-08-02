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صور.. العشائر العراقية تديم زخم الاعتصامات الصدرية

Category: سیاسة

Date: 2022-08-02T17:50:47+0000
صور.. العشائر العراقية تديم زخم الاعتصامات الصدرية

شفق نيوز/ تواصل العشائر العراقية دعمها ومساندتها لاعتصام أنصار التيار الصدري في البرلمان العراقي والمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد. ولليوم الثالث على التوالي، تتوافد جموع من مختلف العشائر والمناطق العراقية الى مبنى البرلمان حيث يعتصم الصدريون هناك.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشائر تتوافد عصر كل يوم بدءا من الساعة الخامسة عصرا وحتى الثامنة مساء بشيوخها وافرادها دعماً لإعتصام التيار الصدري امام البرلمان.

وفي وقت سابق اليوم، قال المقرب من زعيم التيار الصدري، صالح محمد العراقي، الملقب بـ"وزير القائد"، في تغريدة على تويتر، "بعد تحرير مجلس النواب وتحوّله الى مجلس للشعب، تقرر إخلاء مبنى البرلمان وتحوّل الإعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ هذا المنشور".

ولاحقاً، أعلن العراقي عن تشكيل لجنة خاصة لإدارة الأمور التنظيمية لاعتصام الصدريين في المنطقة الخضراء.

وقال العراقي في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز إن "التصريحات الإعلامية والتوجيهات الخاصة من تبقى من خلال وزير القائد (الحاج صالح محمد العراقي) حصراً".

وبين ان اللجنة مكونة من "حازم الأعرجي، وإبراهيم الجابري، وحاكم الزاملي، ومحمد العبودي، وتحسين الحميداوي، وحسن علي الكعبي، وشيماء العبيدي".

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