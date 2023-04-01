صور.. الصدريون يتظاهرون ضد محاولات "التطبيع" مع اسرائيل: ظهور السوداني مع نتنياهو تقرب غير مباشر

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من أنصار التيار الصدري، يوم السبت، في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق ضد ما وصفوها محاولات "تطبيع" الحكومة العراقية مع اسرائيل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من أنصار التيار الصدري في محافظة ذي قار تظاهروا بشارع الجمعة وسط مدينة الناصرية.

وقال أحد المتظاهرين لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "تظاهرتنا اليوم هدفها الوقوف ضد محاولات التطبيع التي تسعى الحكومة العراقية بقيادة تحالف الاطار تنظيمها مع الكيان الاسرائيلي".

وأشار متظاهرون آخرون الى ظهور السوداني بالمؤتمر الديمقراطي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤخراً، معتبرين هذا الفعل تقرب غير مباشر من إسرائيل.

ويوم الأربعاء، (30 / 3 / 2023) شارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عبر دائرة تلفزيونية، في مؤتمر "قمّة من أجل الديمقراطية"، الذي عُقد افتراضياً عبر شبكة الإنترنت.

وجاءت مشاركة السوداني، بناءً على دعوة رسمية من رئيس القمة، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدين، وشارك فيها زعماء وقادة وممثلو 115 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ومن بين المدعوين للمشاركة في هذه القمة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو ما أثار جدلاً في الشارع العراقي حول مشاركة السوداني في قمة تجمع العراق بإسرائيل.

ونفى مصدر حكومي رفيع المستوى، الخميس، مشاركة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة خلال قمة دولية عقدت مؤخراً، واصفاً ما يثير بهذا الصدد بأنه "تضليل".