صور.. الدعاية الانتخابية تثير انزعاج اهالي واسط والمفوضية ترصد مخالفات

شفق نيوز/ اعرب مواطنون من محافظة واسط، يوم الاثنين، عن استيائهم من كثافة الدعاية الانتخابية للمرشحين ونشرها في أماكن تتسبب بالضرر للآخرين، وهو ما اكدته بلدية المحافظة ومكتب مفوضية الانتخابات.

وقال المواطن حيدر، من أهالي محافظة واسط، لوكالة شفق نيوز "اليوم نرى اغلب صور المرشحين منتشرة في الجزرات الوسطية وقرب جسور المشاة وبكثافة بحيث تشوه منظر المحافظة".

واشار الى ان "بعض اصحاب السيارات والمركبات يشكون من كون بعض الاعلانات الدعائية للمرشحين وضعت في اماكن تحجب الرؤية عن سائق المركبة".

مدير بلدية واسط، علي صيوان، أكد لوكالة شفق نيوز، أن هناك "تنسيقاً بين دائرة البلدية ومكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة، حيث تم تزويد المكتب بكتاب رسمي من قبل البلدية يحد الأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية".

واضاف ان "هناك إجراءات مشددة من قبل البلدية بحق كل من يخالف التعليمات ويضع لافتات في الاماكن غير المخصصة للدعاية الانتخابية مثل جدران الأبنية الحكومية والمدارس وغيرها"، مشددا انه "في حال تم رصد مخالفات سيتم إزالتها مباشرةً".

بدوره قال مدير اعلام مكتب مفوضية الانتخابات في واسط، عادل محمد، انه "تم رصد عشرات المخالفات من قبل بعض المرشحين، تم توثيقها وتصويرها وسيتم ارسالها الى المكتب الوطني في بغداد".

وبين انه "تم رصد مخالفات في عموم المحافظة لكن أكثر المخالفات في مركز مدينة الكوت، وتم اتخاذ القرار بحق المخالفين"، مشيرا الى ان "لجان الرصد تتكون من خمسة أعضاء ولجان المراكز تتكون من عضوين لرصد المخالفات".